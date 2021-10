Einen tollen Saisonabschluss hatte der Bensheimer Sven Bornert im Montafon mit dem Sieg beim dortigen Schanzenlauf. Der 28-Jährige trat bei der X-Challenge an, bei der es darum ging, die dortige Skisprungschanze in Tschagguns so schnell wie möglich zu Fuß zu bezwingen.

Bornert bekam vom Veranstalter die Startnummer 1 zugeteilt, was für ihn „ein ganz großartiges Gefühl war, auf der

...