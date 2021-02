Heppenheim. Es sollte das Jahr des SV Erbach werden. Der Dorfverein aus dem Heppenheimer Stadtteil machte sich auf, sich in Handball-Deutschland einen Namen zu machen. Nicht wenige trauten der männlichen B-Jugend des SVE zu, um den Hessenmeistertitel mitzuspielen und mit etwas Glück in die Endrunde der Deutschen Meisterschaft vorzurücken. Doch dann kam die Corona-Pandemie – und nun das endgültige Aus für die diesjährige Jugend-Saison.

„Es ist extrem schade, dass unsere Jungs sich in dieser Saison nicht präsentieren konnten“, erklärt Gregor Lenhardt, Jugendleiter der Erbacher: „Wir hatten in den letzten Jahren auf diese eine Saison hingearbeitet, wollten im zweiten B-Jugend-Jahr als älterer Jahrgang ganz oben angreifen.“ Gespickt mit vier Hessenauswahlspielern und mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi Carsten Bengs auf der Trainerbank sollte durchgestartet werden. Doch jetzt neigt sich die Ära Bengs in Erbach schon wieder dem Ende entgegen. „Das war aber genau so geplant. Carsten hat die Mannschaft zum Beginn der B-Jugend übernommen und sein Engagement war bis zum Ende der B-Jugendzeit dieses Teams vorgesehen“, erläutert Lenhardt.

Kooperation mit Großwallstadt?

Wenigstens ein Bengs soll weiter unterstützend mitwirken



Mit Carsten Bengs heuerte vor zwei Jahren auch dessen Vater Manfred (Foto) beim SV Erbach an. Der frühere Bundesliga-Coach, der sein Handball-Abc in der Jugend des SVE lernte, bevor er zum Nachbarn VfL Heppenheim wechselte, brachte sich nicht nur bei der B-Jugend mit ein, sondern war auch Ansprechpartner für die anderen Jugendtrainer in Erbach. Und auch wenn Carsten Bengs zukünftig nicht mehr tätig sein wird, wollen die SVE-Verantwortlichen alles versuchen, um Manfred Bengs weiter an den Verein zu binden. „Wir haben noch Gespräche zu führen. Es wäre für uns ein echter Gewinn, wenn Manfred uns weiter unterstützen würde. Er kam bei den Spielern und den Trainer hervorragend an und hat uns alle mit seinem Handball-Sachverstand beeindruckt“, würde Jugendleiter Gregor Lenhardt gerne weiter mit dem „absoluten Fachmann“ arbeiten. So könnte er sich vorstellen, dass Manfred Bengs neben seiner Mitarbeit an der Kooperation Schule-Verein, in dessen Rahmen er Handball-AGs leitet, auch weiter in der internen Trainerweiterbildung wirkt. met/Bild: dj

Beim SV Erbach hat man längst ein tragfähiges Konzept für die nächsten Jahre entworfen, von dem die von vielen anderen Vereinen umworbenen Talente ebenso profitieren sollen wie der SVE selbst. Die Nachfolge von Carsten Bengs übernimmt der frühere Zweitliga-Spieler Christian Scholz, der von Michael Helfert als Co-Trainer und Team-Betreuer unterstützt wird. Verstärkt mit einbringen möchte sich in die Jugendarbeit auch Männer-Trainer Jens Becker.

„Zu dritt werden sie sich um die kommende A-Jugend kümmern, die nach unserer Planung in der Oberliga spielen soll“, so Lenhardt. Hinzu kommt, dass die Verzahnung mit dem Bezirksoberliga-Männerteam noch enger werden soll. Darüber hinaus suchen die Erbacher für die hochtalentierten Nachwuchs-Akteure nach einem Kooperationsverein, der ein Startrecht in der Jugend-Bundesliga hat. „Da ist der TV Großwallstadt unser erster Ansprechpartner“, verrät der Jugendleiter. Die Kontakte kamen über Jens Becker zustande, dessen Sohn Thomas beim Traditionsverein am Ball ist. „Damit könnten wir unseren Spielern die Möglichkeit bieten, bei uns weiter gut ausgebildet zu werden, in der A-Jugend-Oberliga zu spielen, im Aktivenbereich mitzuwirken und gleichzeitig hochklassig noch beim Kooperationspartner mit Zweitspielrecht zu spielen“, so Lenhardt.

Dass man beim SVE auf eine interne Trainerlösung setzt, das hat unter anderem mit der derzeitigen Pandemie zu tun: „Es wäre ungemein schwer gewesen, einen externen Übungsleiter zu verpflichten. Man hätte kein Probetraining absolvieren können und hätte nicht gewusst, ob es letztlich passen würde. Mit der jetzt gefundenen Lösung weiß jeder, was ihn erwartet und das wir hohe Qualität bieten“, hofft der Jugendleiter, dass die Talente möglichst alle vorerst beim SVE bleiben.

Mit familiärer Struktur punkten

Gerade in dieser unsicheren Zeit kann Erbach mit seiner fast schon familiären Struktur punkten: Kurze Wege, jeder kennt jeden, man spielt und trainiert in einer Halle im Ort. Das ist gegenüber langen Fahrten zu einem großen Verein, wo sich Spieler aus einem großen Umkreis treffen, ein großer Vorteil. „Wir haben ein sehr gutes soziales Gefüge und vielleicht hilft uns das auch, dass ein Spieler, der das Zeug dazu hätte, ein, zwei Klassen höher zu spielen, doch bei uns bleibt“, so Lenhardt.

Gleichzeitig unterstreicht der Jugendleiter, dass man in den letzten Jahren viel Aufwand – auch finanzieller Natur – betrieben hat, um die Jugendarbeit auf ein höheres Level zu heben. „Wir investieren viel in unsere Trainer für den Nachwuchs und das zahlt sich inzwischen aus. Insgesamt sehe ich uns auf einem guten Weg und es macht Spaß zu sehen, wie sich die Jungs entwickeln.“ met