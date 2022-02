SVE-Frauen vor ihrer Premiere 2022

Erbach. „Wir gehen aktuell davon aus, dass wir spielen werden“, erklärte Linda Schneider, Torhüterin des Frauenhandball-Bezirksoberligisten SV Erbach, gestern auf Nachfrage. Damit wäre das Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr, Pfaffenauhalle) bei Schlusslicht FSG Biblis die erste Partie des Jahres für die Erbacherinnen, die ihre bisherigen Begegnungen corona-bedingt verlegt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wie groß unser Kader sein wird, steht noch nicht fest“, so Schneider. Klar ist: Nach der langen Pflichtspielpause hat man beim SVE auch vor der FSG Respekt: „Natürlich wollen wir gewinnen. Aber nach den Aufs und Abs der letzten Wochen und den vielen Verlegungen müssen wir schauen, wie wir in Tritt kommen.“

Erwartungsfroh: Ihrer Heimspiel-Premiere fiebern die Erbacher Oberliga-A-Jugendlichen entgegen: Sie empfangen am Sonntag (16 Uhr) die SG Bruchköbel. Bereits heute (20 Uhr) sind die zweiten SVE-Herren in Rüsselsheim zu Gast, während die SVE-Erste zum Bezirksoberliga-Derby am Samstagabend gegen die HSG Bensheim/Auerbach rüstet (siehe gesonderte Vorschau). met/red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2