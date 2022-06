SV Zwingenberg stratet mit 0:1-Niederlage in die Relegation

Fußball. Der SV Zwingenberg musste im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga C den nächsten Rückschlag hinnehmen. Im ersten Relegationsspiel gab es gestern Abend beim D-Liga-Zweiten TV Lampertheim II eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

SV-Trainer Thomas Reingruber war nicht nur wegen des späten Gegentreffers (Keller/77.) enttäuscht, sondern auch wegen einer „zu harten“ Entscheidung des Schiedsrichters wenige Minuten später: Alexander Weyh ärgerte sich nach einem verlorenen Zweikampf, trat die Eckfahne um – und sah wegen Unsportlichkeit die Rote Karte. Da die Zwingenberger auch noch zwei Zeitstrafen aufgebrummt bekamen, war an den Ausgleich in der verbleibenden Spielzeit nicht mehr zu denken.

Am Sonntag geht es weiter mit der Partie SG Reichenbach II gegen TV Lampertheim II, am kommenden Mittwoch haben die Zwingenberger dann Reichenbach zu Gast.

