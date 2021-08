In der kurzen Saison 2020/21 setzte der SV Eintracht Zwingenberg den Auftakt ziemlich in den Sand. Bis zum Abbruch absolvierte der SVZ in der Fußball-Kreisliga C sieben Partien – und holte dabei lediglich vier Punkte. „Wir hatten eine schlechte Vorbereitung und viele verletzte Spieler“, blickt Savo Maksimovic zurück.

Den Einstieg in die anstehende Spielzeit will der SV-Trainer mit

...