SV Zwingenberg feiert nach 2:0-Sieg den Klassenerhalt

Fußball. Happy End für den SV Zwingenberg nach einer vor allem in der Endphase verkorksten Saison in der Fußball-Kreisliga C: Mit einem 2:0 (0:0) im letzten Relegationsspiel gegen die SG Reichenbach II schaffte das Team von Interimstrainer Thomas Reingruber doch noch den Klassenerhalt. Die Tore schossen Flavius Guzman Blando (79.) und Milan Kaiser (82.).

Die Reichenbacher zeigten gegenüber der 0:11-Niederlage vom Sonntag gegen Lampertheim eine klare Leistungssteigerung, doch zum Sieg hat es nicht gereicht, zumal sie kurz vor der Pause einen Platzverweis hinnehmen mussten. Mehr zum Spiel am Donnerstag im Bergsträßer Anzeiger.

