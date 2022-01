SV Winterkasten sieht Luft nach oben

Winterkasten. Der SV Winterkasten überwintert auf Rang sechs der Fußball-Kreisliga A. Für die Mannschaft von Trainer Tobias Heer sind nach 13 absolvierten Partien 19 Punkte und 27:16 Tore notiert. Im BA-Wintercheck beleuchten wir den bisherigen Saisonverlauf sowie die Chancen des SVW, sich im Klassement noch weiter nach oben zu arbeiten.

Hat der SVW bislang die Erwartungen erfüllt?

„Auf jeden Fall“, meint Tobias Heer. Die Hinrunde des SVW war geprägt von personellen Problemen. Leistungsträger wie Michael Nill (ohne Einsatz) oder Janis Bauer (zwei Spiele) mussten ersetzt werden, hinzu kamen immer wieder kurzfristige Ausfälle. Häufig mussten Akteure aus der zweiten Mannschaft ins A-Liga-Team hochgezogen werden. Angesichts dieser insgesamt schwierigen Personallage ist der Coach mit dem Abschneiden seiner Elf zufrieden.

Wie hat die Corona-Pandemie die Saison des SVW beeinflusst?

Marcel Wendel (links; hier im Zweikampf mit dem Lindenfelser Patrick Arras) wird dem SV Winterkasten in der Rückrunde nicht regelmäßig zur Verfügung stehen. © Strieder

Im Großen und Ganzen haben sich die Einschränkungen durch die Pandemie nicht wesentlich auf die Abläufe beim SVW ausgewirkt, sagt Heer. Der Verein habe die vorgegebenen Auflagen zügig umgesetzt und dadurch einen reibungslosen Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht. „Wir haben das Bestmögliche daraus gemacht.“

Was ist im ersten Saisonabschnitt gut gelaufen?

Heer lobt das Zusammenspiel zwischen erster und zweiter Mannschaft. Aufgrund der phasenweise hohen Ausfallquote war das A-Liga-Team auf personelle Unterstützung aus der „Reserve“ angewiesen. „Die Jungs aus der Zweiten haben sich ganz selbstverständlich zur Verfügung gestellt, das zeigt den großen Zusammenhalt im Verein“, so Heer. Verlass war zudem auf die traditionell starke Defensive des Sportvereins. Mit 16 Gegentoren stellte der SVW die drittbeste Abwehr der Hinserie.

Was muss besser werden beim SVW?

Die Chancenverwertung. Die Nachlässigkeit beim Ausnutzen der Möglichkeiten hat den SVW einige Punkte gekostet, sagt Heer. „Wir lassen vorne zu viel liegen“, ärgert sich der frühere Torjäger über die Abschlussschwäche seiner Mannschaft. „In diesem Bereich müssen wir definitiv zulegen.“

Gibt es beim SVW personelle Veränderungen in der Winterpause?

Wie schon im Sommer hat der SV keine externen Neuzugänge zu vermelden. Jonas Favorite steht nach einem studienbedingten Auslandsaufenthalt wieder zur Verfügung. Michael Nill und Janis Bauer (beide Knieverletzung) werden in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Marcel Wendel wird beruflich bedingt in der Rückrunde nicht regelmäßig trainieren und spielen können.

Was ist noch drin für den SVW in dieser Saison?

Der Blick von Tobias Heer geht nach oben. „Wir haben das Ziel, die ein oder andere Position nach vorne zu springen.“ Winterkasten liegt punktgleich mit dem Fünften FC 07 Bensheim II fünf Zähler hinter Platz vier (FC Ober-Abtsteinach). Der SVW-Coach rechnet mit einer interessanten Rückrunde in der A-Liga, in der für seine Mannschaft die Tür in Richtung Rang vier aufgehen könnte.

Wie sind die weiteren Perspektiven für den SVW?

Der Verein und Tobias Heer werden ihre Zusammenarbeit wohl 2022/23 fortsetzen. Erste Gespräche darüber haben stattgefunden. „Die Tendenz geht in diese Richtung“, berichtet Heer. Wie bisher wird der Club auch zukünftig in erster Linie auf Kicker aus der eigenen Nachwuchsabteilung setzen. „Das wird so bleiben, dass wir unsere Jungs aus der Jugend in die A-Liga-Mannschaft einbauen“, unterstreicht Heer. Mit einigen externen Kandidaten befindet man sich in Kontakt für die kommende Spielzeit. Größere personelle Veränderungen stehen in nächster Zeit jedoch nicht an beim SV Winterkasten. eh

