SV Wehen geht mit Sieg in die Pause

Wiesbaden/Kaiserslautern. Nach Startschwierigkeiten kann Markus Kauczinski als Cheftrainer des SV Wehen Wiesbaden doch noch zufrieden in die kurze Weihnachtspause gehen. Der 2:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg war der zweite Erfolg in Serie, zudem sind die Hessen in der 3. Fußball-Liga seit vier Partien ungeschlagen. „Der Mannschaft hat man angemerkt, dass es Zeit wird für ein Break“, sagte Kauczinski nach dem Sieg am Samstag durch Tore von Gustaf Nilsson (21./Foulelfmeter) und Maximilian Thiel (34.).

Zwei umstrittene Tore beim FCK

Mit einem 1:1 (0:0) bei einem Aufstiegsanwärter könnte man als Trainer eigentlich zufrieden sein. Marco Antwerpen vom 1. FC Kaiserslautern war es nicht wirklich. Er haderte nach der Partie bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit dem aus seiner Sicht vergebenen Sieg.

„Wir hatten hochkarätige Chancen, stehen zweimal alleine vor dem Tor und müssen unterm Strich gewinnen“, sagte Antwerpen nach einem intensiv geführten Spitzenspiel. Sein Team geriet durch ein Tor aus Abseitsposition von Jomaine Consbruch in Rückstand (49.), fünf Minuten später glich Marlon Ritter mit einem zweifelhaften Foulelfmeter aus. dpa