SV Waldhof zieht Lehre aus Fehlschuss

Mannheim. Auch wenn am Sonntag (14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gegen den VfB Lübeck schon die nächste richtungsweisende Partie für den SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga ansteht und unter der Woche gut trainiert wurde, wirkte das jüngste 1:1 beim MSV Duisburg doch noch nach – vor allem der in der Schlussminute vergebene Foulelfmeter durch Rafael Garcia. „Das hat natürlich in ihm gearbeitet und den wird er auch sein Leben lang nicht vergessen“, berichtete SVW-Trainer Patrick Glöckner vom Innenleben des 25-Jährigen, erwartet aber keine längerfristigen Nachwirkungen. „Das ist immer bitter. Aber er hat ja am Sonntag schon wieder die Möglichkeit, dass mit einer guten Leistung wettzumachen.“

Sollte es zum Fall der Fälle kommen und der Ball wieder auf dem Punkt liegen, wäre laut Coach Glöckner der Deutsch-Spanier tatsächlich wieder eine Option. Allerdings haben die Mannheimer das Prozedere beim Strafstoß nach den jüngsten Erfahrungen etwas modifiziert. Bislang standen drei gleichberechtigte Schützen zur Auswahl, von denen sich derjenige den Ball nehmen sollte, der sich am sichersten fühlt. Nun wird unter den drei Kandidaten eine Reihenfolge festgelegt.

Rafael Garcia ging in Duisburg voller Selbstvertrauen an den Punkt, verpasste dann allerdings den späten Siegtreffer für den SV Waldhof. © Pix

Ohnehin hofft Glöckner, dass es gegen den Aufsteiger von der Ostsee nicht auf solche Last-Minute-Situationen wie in Duisburg ankommen wird. Von einer Favoritenrolle gegen den Vorletzten wollen die Mannheimer nichts wissen. Schließlich ist der VfB seit fünf Spielen ungeschlagen und kam zuletzt gegen den 1. FC Kaiserslautern im Kellerduell zu einem 1:1. Auch im Hinspiel musste sich der SVW den 1:0-Erfolg hart erkämpfen.

Personell wird sich nichts Wesentliches am Waldhof-Kader ändern, allerdings steht Linksverteidiger Anton Donkor wieder bereit, der seinen Muskelfaserriss komplett auskuriert hat. „Auch das letzte Restrisiko, das in Duisburg noch bestanden hätte, ist weg“, bestätigte Trainer Glöckner. th

