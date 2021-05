SV Waldhof will in den DFB-Pokal

Mannheim. Im Pforzheimer Stadion Brötzinger Tal schließt sich der Kreis. Mit dem Finalsieg im badischen Fußball-Verbandspokal gegen den FC Nöttingen (4:1) legte Patrick Glöckner im August 2020 einen erfolgreichen Start als Trainer des SV Waldhof hin, am heutigen Samstag (14 Uhr) will der 44-Jährige seine ordentliche Premierensaison beim Mannheimer Drittligisten mit dem Einzug in den DFB-Pokal zu einem guten Ende bringen. Der Gegner in Pforzheim ist ein alter Bekannter des SVW aus Regionalliga-Zeiten: der FC Astoria Walldorf.

AdUnit urban-intext1

Mit dem kurpfälzischen Nachbarn hat sich der Waldhof vor der Rückkehr in den Profifußball 2019 häufig enge Duelle geliefert – heute soll die Rollenverteilung aber von der ersten Minute an klar sein. „Es liegt definitiv nur an uns. Wenn wir unsere PS auf die Spur bringen und nicht überheblich ins Spiel gehen, dann ist klar, wer die Favoritenrolle innehat“, so Glöckner: „Wir wollen unseren Titel verteidigen und werden alles dafür tun.“ Dann wäre der SVW zum dritten Mal in Folge auf der großen DFB-Pokalbühne.

Während der Coach bereits bekanntgab, dass Timo Königsmann im Tor stehen wird, kehrt Marco Schuster, der zu Zweitligist Paderborn wechselt, nicht noch einmal ins blau-schwarze Trikot zurück. alex