SV Waldhof will den Lauf fortsetzen

Mannheim. Während sich der SV Waldhof Mannheim im alten Jahr in der 3. Fußball-Liga mit einer rätselhaften Wankelmütigkeit durch die erste Halbserie schleppte, hat sich das Stimmungsbild seit dem Jahreswechsel komplett gewandelt. Drei Spiele, drei souveräne Siege. Starke Auftritte, bei denen auch fußballerisch auf einmal viele Dinge funktionierten, die zuvor bestenfalls in Ansätzen zu erkennen waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der SVW hat sich in einen Lauf gespielt, die Aufstiegsplätze sind bei nur noch einem Punkt Rückstand auf Rang drei in Reichweite gerückt. Nach dem Wunsch der Mannheimer soll das natürlich so weitergehen, wenn sich am Montagabend (19 Uhr) der Tabellen-Elfte SC Verl im Carl-Benz-Stadion vorstellt.

Respekt vor den Ostwestfalen scheint indes angebracht. Am vergangenen Spieltag schlugen die Verler den Dritten 1. FC Saarbrücken mit 2:0, beim Vierten Freiburg II holten sie im Januar ein respektables 1:1. Waldhof-Trainer Christian Neidhart schickt wahrscheinlich die identische Startelf aufs Feld wie zuletzt beim 4:1 bei Viktoria Köln. alex