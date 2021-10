SV Waldhof will Corona aufarbeiten

Mannheim. Der für den deutschen Profi-Fußball bislang einmalige Corona-Ausbruch beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim, von dem zeitweise bis zu 17 Personen betroffen waren, hat den Traditionsclub bundesweit in die Schlagzeilen gebracht und den sportlichen Ablauf mit der Spielabsage beim TSV 1860 München und den verlorenen Trainingseinheiten massiv ins Wanken gebracht. Zu diesen Folgen könnten sich nun zusätzlich interne Auswirkungen gesellen, wie eine am Donnerstagmittag verschickte Pressemitteilung andeutet.

In der nicht unterzeichneten Nachricht ist die Rede davon, dass zur Aufklärung der Geschehnisse „in den letzten Tagen unter Beteiligung von Mitgliedern des Aufsichtsrates, des Präsidiums e.V. und der Geschäftsführung zahlreiche Gespräche mit Mitarbeitern des SVW und den an der Umsetzung der Covid-19-bedingten Auflagen und Hygienevorschriften extern beteiligten Personen geführt“ wurden. Am Mittwoch sei das Thema zusätzlich mit Sportchef Jochen Kientz erörtert worden.

Thema dürfte dabei auch gewesen sein, ob die Corona-Welle bei einem von Kientz veranstalteten Mannschaftsabend Ende September ihren Ausgang genommen haben könnte.

Der Sportchef muss sich vorhalten lassen, die Lage ebenso wenig in den Griff bekommen zu haben wie auch Kompp, der versuchte, das Chaos aus dem Urlaub in Island zu managen. Zudem könnten auch Sparvorgaben und die Umstellung auf Schnelltests der Lage Vorschub geleistet haben. th

