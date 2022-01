SV Waldhof war völlig von der Rolle gegen Viktoria Köln

Mannheim. Ihre gemeinsame Geschichte als Fußballer reicht weit zurück, ganz weit. Marco Höger und Marcel Risse starteten ihre Karriere als vierjährige Bambini beim Kölner Stadtteilverein TuS Höhenhaus. „Da hatte man einfach nur Spaß am Spielen und hat nebenbei Sandburgen gebaut“, berichtete Höger einmal in der „Kölnischen Rundschau“ über die ersten Schritte aus Kindertagen auf dem Fußballplatz. Nach Stationen in der Bundesliga trafen sich Höger und Risse gestern wieder. An einem kalten Januarabend im Carl-Benz-Stadion zu Mannheim. 3. Liga, der eine als Mittelfeldstratege des SV Waldhof, der andere als Antreiber bei Viktoria Köln.

Die Uralt-Freundschaft musste nach einer herzlichen Begrüßung vor dem Anpfiff für 90 Minuten ruhen. Danach jubelte Risse über einen unerwarteten, aber verdienten 1:0 (1:0)-Auswärtssieg der Viktoria nach einem Blitz-Tor in der zweiten Halbzeit, während Höger bedröppelt vom Rasen schlich. Die Aufstiegsambitionen der Mannheimer erlitten nach einem ernüchternden Auftritt und der zweiten Heimniederlage des Jahres einen herben Dämpfer.

Über weite Strecke zu zerfahren

Waldhof-Trainer Patrick Glöckner brachte für die gelbgesperrten Marc Schnatterer und Jesper Verlaat Alexander Rossipal in der Defensive, Adrien Lebeau sollte im offensiven Mittelfeld wirbeln. Die Mannheimer begannen verbessert im Vergleich zum glücklichen 2:1-Sieg bei den Würzburger Kickers. Hoch wurden die Kölner angelaufen, die Intensität in den Zweikämpfen stimmte. Der SVW hatte mehr vom Spiel. Aber die Viktoria war nicht für eine Abwehrschlacht in die Kurpfalz gereist und befreite sich nach einer Viertelstunde vom größten Druck.

Doch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs ging der Spielfluss sukzessive verloren. Viele Fouls, Zusammenstöße und Unterbrechungen prägten die Partie, in der es teilweise ruppig zur Sache ging. 36 Sekunden waren im zweiten Abschnitt gespielt, da traf allerdings die Viktoria. Philipp verlud Rossipal und markierte aus 20 Metern die Kölner Führung. Ein übler Nackenschlag für den SVW im aufziehenden Nebel von Neuostheim. Die Mannheimer wirkten minutenlang konfus und verunsichert.

Der Waldhof versuchte, sich irgendwie ins Spiel zurück zu kämpfen. Donkor und Hamza Saghiri kamen aufs Feld, doch es gelang weiter wenig bis nichts. In der Schlussphase nahm der Druck zwar zu, aber bei allem Engagement prägten zu viele fußballerische Unzulänglichkeiten das Waldhof-Spiel, die gut strukturierte Viktoria hatte sich die drei Punkte gegen den gerupften Aufstiegsaspiranten redlich verdient.

SV Waldhof: Königsmann – N. Sommer (70. Gohlke), Seegert, Rossipal, Costly – Wagner (61. Saghiri), Höger – Boyamba, Lebeau – Martinovic, Sohm (53. Donkor). – Tor: 0:1 Philipp (46.). - Schiedsrichter: Burda (Berlin). - Zuschauer: 500. alex

