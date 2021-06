SV Waldhof trainiert mit kleinem Kader

Mannheim. Nach nur drei Wochen Auszeit geht es für die Profis des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim am heutigen Montag wieder los: Trainer Patrick Glöckner bittet zum Trainingsauftakt an den Alsenweg – Pandemie-bedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Dem Coach bleiben exakt fünf Wochen, ehe am Wochenende vom 23. – 25. Juli die neue Spielzeit beginnt.

Zum Vorbereitungsstart wird Glöckner ein überschaubares Aufgebot begrüßen können. Den zehn Abgängen stehen bislang nur die Neuzugänge Fridolin Wagner (KFC Uerdingen) und Marc Schnatterer (1. FC Heidenheim) gegenüber. Weitere Verstärkungen werden wohl nach und nach bis zum Saisonstart kommen, in der vergangenen Spielzeit hatte der SVW sogar noch spät Spieler nachverpflichtet. th