SV Waldhof testet gegen Rostock

Mannheim/Belek. Der SV Waldhof Mannheim hat auch für den zweiten Härtetest im Trainingslager im türkischen Belek (2. bis 9. Januar) einen hochkarätigen Gegner gefunden. Bevor es am 8. Januar gegen Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg geht, testen die Mannheimer am 5. Januar gegen Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock. Die Mannschaft von Jens Härtel, in der 2. Liga zum Jahreswechsel Tabellen-14., ist bereits am Dienstag wieder ins Training eingestiegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der SV Waldhof fliegt am Sonntag von Stuttgart aus ins einwöchige Trainingslager in den Süden der Türkei. Stand Donnerstag werden alle 26 Profis mitreisen, also auch Defensiv-Allrounder Alexander Rossipal, den seit Mitte November Patellasehnenprobleme außer Gefecht gesetzt haben, sowie die Langzeitverletzten Anthony Roczen und Onur Ünlücifci. In Belek wird sich der Drittliga-Vierte auf die erste Partie im neuen Jahr am 17. Januar (Mo.) gegen Borussia Dortmund II vorbereiten. alex