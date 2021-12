SV Waldhof testet gegen Magdeburg

Mannheim. In der Liga bekam Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim gegen Tabellenführer und Herbstmeister 1. FC Magdeburg zweimal die Grenzen aufgezeigt. Dem 0:2 zum Saisonauftakt im eigenen Stadion folgte vor einer guten Woche das 0:3 in Magdeburg zum Jahresabschluss. Im anstehenden Trainingslager (2. bis 9. Januar) im türkischen Belek bietet sich für die Mannheimer die dritte Gelegenheit, gegen die Sachsen-Anhaltiner besser auszusehen als zuletzt. Einen Tag vor dem Rückflug treten die beiden Drittliga-Spitzenteams am 8. Januar zu einem abschließenden Test an der türkischen Riviera an.

Diesen Termin bestätigten inzwischen auch die Waldhöfer, die bei ihrem einwöchigen Trainingscamp in der Türkei noch ein zweites Testspiel absolvieren wollen. Ein Gegner wurde noch nicht genannt, im Gespräch war eine türkische Mannschaft als Sparringspartner. Neben dem Waldhof und Magdeburg sind noch zwei weitere Drittligisten in Belek im Trainingslager: die beiden Münchner Clubs TSV 1860 und Türkgücü. Gegen beide Vereine müssen die Waldhöfer allerdings noch in der Liga antreten, was Tests weniger sinnvoll macht.

Dass der SVW am nächsten Sonntag mit neuem Personal von Stuttgart aus nach Antalya fliegt, ist relativ unwahrscheinlich. Die Verpflichtung des Ex-Waldhöfers Valmir Sulejmani, der bei Hannover 96 zuletzt kaum noch zum Zug kam und sich umorientieren kann, erscheint als schwieriges Unterfangen. Nach Informationen dieser Redaktion ist Mannheim derzeit kein Thema für ihn. th