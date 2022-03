SV Waldhof siegt mit drei Joker-Toren

Mannheim. Die Frage nach den Perspektiven, die diese Saison in der 3. Fußball-Liga für den SV Waldhof Mannheim noch bieten könnte, beantwortete der Matchwinner mit einer differenzierten Aussage. „Was heißt zurück im Aufstiegsrennen? Wir sollten einfach mal demütig bleiben. Der Waldhof hat schon immer von einem familiären Umfeld gelebt. Jetzt den großen Banausen zu machen und zu sagen, wir wollen da oben andocken, wäre vermessen“, sagte Pascal Sohm, der mit zwei Toren entscheidenden Anteil am 3:1 (0:1)-Sieg beim SC Verl hatte. Ein durch Baris Ekinciers Premierentreffer (90.+3) spät finalisierter Pflichterfolg, der die Mannheimer im Rennen um die Aufstiegsrelegation hält.

Der Blick auf die Tabelle ist das eine. Die vor allem in der ersten Halbzeit erschreckend schwache Leistung im Verler Ausweichstadion in Lotte streute Zweifel, ob der SVW in seiner aktuellen Verfassung überhaupt das Zeug für höhere Weihen besitzt. „Die erste Halbzeit war ziemlich dünn“, gestand Sohm.

SVW-Trainer Patrick Glöckner ereilte am Samstag ein seltsames Schicksal. Er war es, der Sohm zum ersten Mal seit seiner Verpflichtung im Januar auf die Bank setzte, um mit mehr Tiefe im Spiel hinter die Verler Abwehrreihe zu kommen. Eine im Ansatz einleuchtende Idee, die im ersten Durchgang überhaupt nicht aufging. Der durch einen schlimmen Ballverlust von Anton Donkor ermöglichte und von Lukas Petkov vollstreckte Rückstand sorgte für kollektive Verunsicherung bei den Mannheimern. Aber Glöckner reagierte richtig auf seinen fehlgeschlagenen Matchplan. Er brachte Sohm sofort nach der Pause, später wechselte er mit Dominik Kother und Ekincier die beiden Koproduzenten des dritten Treffers ein. Direkt nachdem der SVW-Coach Kapitän Marcel Seegert einen Zettel mit taktischen Anweisungen zur Umstellung auf eine Dreierkette in der Abwehr übergeben hatte, fiel der Ausgleich durch Sohms erstes Tor.

SV Waldhof: Königsmann – Costly, Verlaat, Seegert (78. Gohlke), Donkor (46. Rossipal) – Boyamba, Höger, Russo, Wagner (46. Sohm), Schnatterer (62. Kother) – Martinovic (78. Ekincier).

Tore: 1:0 Petkov (15.) 1:1, 1:2 Sohm (63., 88.) 1:3 Ekincier (90.+3). – Beste Spieler: Ezekwem, Petkov/Sohm, Boyamba. – Schiedsrichter: Christian Ballweg (Zwingenberg/FC Alsbach). – Zuschauer: 412. – Nächstes Spiel: SV Waldhof – TSV 1860 München (So., 14 Uhr). alex