SV Waldhof setzt Höhenflug fort

München/Mannheim. Der Höhenflug des SV Waldhof geht weiter, mit dem 3:1 (2:0)-Erfolg gestern Abend bei 1860 München sprang der Mannheimer Fußball-Drittligist auf Rang zwei und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz. „Das haben wir uns in den vergangenen Wochen auch verdient“, freute sich Trainer Patrick Glöckner nach den intensiven 90 Minuten und sprach von einer „perfekten ersten Halbzeit“. Im zweiten Durchgang musste der SVW aber noch etwas zittern. So begünstigte Torhüter Timo Königsmann mit einem Patzer in Slapstick-Manier den Münchner Anschluss, parierte danach aber einen ziemlich indiskutabel geschossenen Handelfmeter von Keanu Staude (73.).

Die Waldhöfer kamen schnell gut in die Partie, attackierten früh, waen präsenter und konzentrierter in den Zweikämpfen als die Löwen, die zunächst fehlerhaft und ohne vernünftigen Aufbau agierten. So führte Mannheim nach nur 20 Minuten verdient mit 2:0. Die Gäste blieben am Drücker und hätten sogar mit einem 3:0 in die Pause gehen können.

Nach dem Seitenwechsel kam 1860 mit dem eisigen Wind im Rücken deutlich engagierter aus der Kabine und drängte sofort chancenreich auf den Anschluss. Der Waldhof musste nun aufpassen, dass er nicht die Kontrolle verlor. Und gerade als sich die Partie wieder etwas beruhigt hatte, fiel das 1:2 (66.).

Diesen Schock galt es erst einmal zu verdauen, doch nicht lange später folgte gleich der nächste: Schiedsrichter Erbst (Gerlingen) entschied nach einer ungelenken Rettungsaktion von Anton Donkor im Strafraum auf Strafstoß, der jedoch verpuffte. Dagegen traf der in der zweiten Halbzeit weitgehend abgemeldete Martinovic zunächst nur den Pfosten (86.), ehe er in der Nachspielzeit einen Konter per Heber zum entscheidenden 1:3 abschloss.

SV Waldhof: Königsmann – Sommer, Verllat, Seegert, Donkor – Höger, Saghiri (75. Wagner) – Costly, Boyamba (82. Jurcher), Schnatterer (78. Lebeau) – Martinovic. - Tore: 0:1 Schnatterer (13.), 0:2 Martinovic (20.), 1:2 Neudecker (66.), 1:3 Martinovic (90.+4). - Zuschauer: 1200. th