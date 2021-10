SV Waldhof punktet nach Corona

Mannheim. Selten haben sich zwei verlorene Punkte so gut angefühlt. Spielanteile, Torchancen, eine späte 1:0-Führung – diese Indikatoren sprachen dafür, dass der SV Waldhof Mannheim im Heimspiel der 3. Fußball-Liga gegen den FSV Zwickau als Sieger den Platz verlassen musste. Dass es am Ende – nachdem Dominic Baumann (75.) die Mannheimer Führung durch Marco Höger (68.) ausgeglichen hatte – nur zu einem 1:1 reichte, war zwar ärgerlich, aber angesichts der widrigen Ausgangslage irgendwie auch verschmerzbar.

„Was wir an Reaktion gezeigt haben, ist aller Ehren wert. Nach dem Spielverlauf kann man vielleicht von zwei verlorenen Punkten sprechen, aber insgesamt kann man nur den Hut vor der Mannschaft ziehen“, zog Torschütze Höger ein positives Fazit. Der frühere Profi (1. FC Köln, Schalke 04) ist einer der wenigen Waldhöfer, der nicht vom Corona-Ausbruch betroffen war.

Gemessen an den ungünstigen Ausgangsbedingungen zeigte der SVW gegen Zwickau eine starke, imponierende Leistung. In der ersten Halbzeit standen die Sachsen fast unter Dauerdruck und benötigten viel Fortune, um mit einem 0:0 in die Pause zu kommen. Dass es nicht zum Sieg reichte, der nach dem zurückliegenden Chaos ein echtes Ausrufezeichen gewesen wäre, lag an einer Unachtsamkeit von Niklas Sommer. Der Rechtsverteidiger verschätzte sich in der Entstehung des Ausgleichs bei einem langen Zwickauer Ball, der nicht ins Aus ging, sondern noch von Luca Horn ersprintet wurde. Flanke, Tor.

Auch Trainer Glöckner rückte das Positive in den Vordergrund – wie seine gebeutelte Mannschaft den Widerständen getrotzt habe.

SV Waldhof: Bartels – Sommer, Seegert, Rossipal, Donkor - Russo, Höger – Costly (87. Ünlücifci), Lebeau (67. Wagner), Schnatterern – Jurcher (80. Martinovic).

Tore: 1:0 Höger (68.) 1:1 Baumann (75.). – Beste Spieler: Seegert, Schnatterer / Göbel, Kamenz. – Zuschauer: 6481. – So geht’s weiter, DFB-Pokal: SV Waldhof – Union Berlin (Mi., 18.30 Uhr); 3. Liga: SV Waldhof – 1. FC Saarbrücken (Sa. 14 Uhr). alex