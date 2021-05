SV Waldhof plant mit Trainer Glöckner

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim ist beim Saisonabschluss in der 3. Fußball-Liga gegen den KFC Uerdingen nicht über ein 1:1 (0:0) hinausgekommen. Uerdingen gelang durch das Remis im Carl-Benz-Stadion der Klassenverbleib. Dank des besseren Torverhältnisses blieb der frühere Bundesligist und DFB-Pokalsieger von 1985 auf dem rettenden 16. Platz vor dem punktgleichen SV Meppen.

Mike Feigenspan erzielte in der 62. Minute den Führungstreffer für die Gäste. Marcel Costly gelang fünf Minuten vor dem Ende der Ausgleichstreffer für die Mannheimer. Der KFC war kämpferisch über 90 Minuten besser und verdiente sich das Unentschieden. Den Waldhöfern war anzumerken, dass sie sportlich keine großen Ambitionen mehr haben. Gegen die drohende Niederlage lehnten sie sich dennoch auf.

Nach der Partie gab der SVW bekannt, dass er mit Trainer Patrick Glöckner und Sportchef Jochen Kientz in die nächste Saison geht. Wochenlang waren die Verantwortlichen der Gretchenfrage ausgewichen und hatten gebetsmühlenartig auf eine vorbehaltlose Analyse der Saison verwiesen, nach der die wichtigsten Personalien geklärt werden sollten. Bei der Suche nach Ersatz für die bisherigen Eckpfeiler Schuster (SC Paderborn), Marx, Ferati und Christiansen, der nach Informationen dieser Redaktion zu Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth wechselt, geht der Blick verstärkt in Richtung 2. Liga. Das Gehaltsgefüge dürfte deshalb angehoben werden. Torhüter Timo Königsmann wird mit Liga-Rivale 1. FC Saarbrücken in Verbindung gebracht. dpa/alex