SV Waldhof muss gleich ran

Mannheim. Erst die Corona-Welle, danach eine knüppelharte englische Woche mitsamt dem Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz und am Ende dann noch in Freiburg die erste Liga-Pleite nach sieben Spielen ohne Niederlage – die jüngere Vergangenheit hatte es für den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim mehr als in sich. Die zurückliegende Länderspielpause kam dem Tabellenfünften vor dem Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück (So., 14 Uhr, Carl-Benz-Stadion) gerade recht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum launigen Start in die lange Trainingswoche ging es zur Überraschung der Mannschaft am Montag zunächst einmal ins Mannheimer Power Car Motodrom zum Go-Kart-Fahren. „Das war wichtig, dass wir nach der Pause nochmals als Team in die Woche starten“, begründete Coach Patrick Glöckner die ungewöhnliche Trainingseinheit. „Der Kopf ist das Allerwichtigste im Fußball. Wenn der mitmacht, spielt auch der Rest mit“, sieht Glöckner seine Mannschaft auf einem guten Weg.

Nur mit 2G ins Stadion Aufgrund der vom Land Baden-Württemberg ausgerufenen Corona-Alarmstufe weist der SV Waldhof darauf hin, dass am Sonntag beim Heimspiel gegen Osnabrück erstmals die 2G-Regel im Carl-Benz-Stadion gilt. Dementsprechend haben nur vollständig geimpfte Zuschauer oder nachweislich von Corona genesene Fußball-Fans Zutritt zum Stadion. Weder negative Schnell- noch PCR-Tests berechtigen zum Zugang. red

Der SVW-Cheftrainer berichtete aber ebenso davon, dass sein Kader auch im physischen Bereich wieder auf der Höhe sei. Quantitativ ließ sich das auf dem Trainingsplatz am Alsenweg beobachten, doch auch qualitativ dürften die Akkus nach und nach wieder vollgeladen sein. Bis auf die Langzeitverletzten wie Anthony Roczen wird am Sonntag nur Offensivspieler Adrien Lebeau fehlen, der weiter mit muskulären Problemen ausfällt. Der Franzose hatte sich im Pokalspiel gegen Union Berlin eine Blessur an der Oberschenkelrückseite zugezogen, die sich durch seinen Kurzeinsatz gegen Saarbrücken verschlimmert hatte.

Ansonsten kann Glöckner auf all seine Stammspieler zurückgreifen, selbst im Tor bietet sich wieder die Qual der Wahl, nachdem der zu Beginn der Saison gesetzte Timo Königsmann wegen einer Corona-Infektion seinen Stammplatz zuletzt an Jan-Christoph Bartels verloren hatte. th

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2