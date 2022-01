SV Waldhof mit guten Ansätzen beim 2:3 gegen Magdeburg

Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim und Drittliga-Tabellenführer Magdeburg – irgendwie will das auch im neuen Jahr nicht zusammenpassen. Nach zwei Niederlagen in der Liga (0:2, 0:3) behielten die Ostdeutschen am Samstag auch im Testspiel von Side mit 3:2 (0:1, 2:2) die Oberhand. Selbst drei Spielabschnitte über je 45 Minuten reichten den Mannheimern nicht, um das Trainingslager mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen.

Letztlich war das Ergebnis eher zweitrangig, wie Trainer Patrick Glöckner bilanzierte. „Das war am Ende ärgerlich, weil irgendwo willst du ja immer gewinnen, was wir final nicht geschafft haben. Aber insgesamt waren wir im Trainerteam mit der Leistung absolut zufrieden. Das war nach diesen harten Tagen eine kämpferisch wie spielerisch wirklich gute Leistung“, sagte Glöckner, der vor allem die erste halbe Stunde im Hinterkopf gehabt haben dürfte.

Der SVW, der auf Gillian Jurcher (Corona), Onur Ünlücifci (Oberschenkel) und Neuzugang Justin Butler (erkältet, aber negativ getestet) verzichten musste, lief die in ihrer Stammbesetzung angetretenen Magdeburger intensiv an und verdiente sich die Führung durch Adrien Lebeau (14.). Weitere gute Offensiv-Aktionen brachten nichts ein.

Zwischen der 30. und 70. Minute hatte Magdeburg das Sagen. Der 1:1-Ausgleich nach Luca Schulers Abstauber (54.) und die FC-Führung durch Antreiber Baris Atik (70.) waren neben zwei Lattentreffern folgerichtig. Erst nachdem beide Teams ihre Startformationen fast komplett ausgetauscht hatten, glich sich das Niveau wieder deutlich an. Sommers Handelfmeter (88.) zum 2:2 schien als Endergebnis zu taugen, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff bescherte aber Luka Sliskovic dem 1. FCM doch noch den Siegtreffer.

Ärgerlich, aber verkraftbar, fand Kapitän Marcel Seegert, der mit einer Fußverletzung vom Platz ging, aber Entwarnung gab. „Das ist nichts Wildes“, sagte der 27-Jährige, der von einem „ganz guten Ende“ des Trainingslagers sprach. „Es ging ja eher um die Inhalte“, so Seegert. „Mit unserem veränderten Anlaufen haben wir Magdeburg vor Aufgaben gestellt und viele Ballgewinne gehabt.“

Neben dem am vergangenen Mittwoch positiv auf das Corona-Virus getesteten Gillian Jurcher ist der SV Waldhof am Sonntag auch ohne seinen Neuzugang Justin Butler aus dem Trainingslager zurückgekehrt. Butler meldete am Samstag vor dem Spiel gegen Magdeburg Erkältungssymptome und blieb im Hotel. Bislang fielen zwei Corona-Schnelltests vor Ort negativ aus. th