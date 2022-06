SV Waldhof leiht Dörfler aus

Mannheim. Beim Namen Johannes Dörfler werden bei einigen Waldhof-Fans ungute Erinnerungen wach. Schließlich drückte der heute 25-Jährige vor etwas mehr als vier Jahren dem Relegationsspiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem SVW seinen Stempel auf, als er kurz nach seiner Einwechslung Maximilian Beister bediente, der zum Uerdinger 1:0 traf.

Nun wurde das bestätigt, was sich schon angedeutet hatte: Dörfler wechselt zum Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, er kommt auf Leihbasis für ein Jahr vom SC Paderborn. Damit ist der SVW auf der Suche nach Verstärkung für die rechte Außenbahn fündig geworden, wo der Abgang von Marcel Costly (zum FC Ingolstadt) eine Lücke hinterließ. In der Spielzeit 2020/21 entwickelte sich der aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach stammende Dörfler in Paderborn zum Zweitliga-Stammspieler, zuletzt kam er jedoch kaum noch zum Einsatz. th/alex