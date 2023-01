SV Waldhof kümmert sich wieder selbst um die Jugendarbeit

Mannheim. Nach der beschlossenen und vom DFB geforderten Trennung von „Anpfiff ins Leben“ stellt sich der Fußball-Drittligist SV Waldhof im Nachwuchsbereich neu auf.

Mit sofortiger Wirkung übernimmt der SVW die Verantwortung für alle sportlichen und strategischen Entscheidungen der Jugendabteilung. Matthias Findeisen, Jugendleiter und Leiter des Förderzentrums, sowie Vizepräsident Horst Seyfferle übernehmen die Leitung der Nachwuchsabteilung.

„Wir freuen uns, dass die Waldhofjugend nach 15 Jahren wieder in den Schoß des SVW zurückkehrt und betrachten dies auch als Chance, uns eigenverantwortlich neu aufzustellen, um weiterhin gute Nachwuchsarbeit am Alsenweg leisten zu können“, wird Seyfferle in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Priorität habe die Planung der Kader und Funktionsteams der Nachwuchsmannschaften. Man sei „sehr zuversichtlich, mit dem Großteil der bisherigen Trainer und Mitarbeiter in die neue Runde starten zu können“. Mit Reiner Hollich als Bindeglied Sport und Mike Schüssler als offizieller Berater seien „zwei absolute Fachleute und Waldhöfer“ für den Neustart gewonnen worden.

Keine U 23-Mannschaft mehr

Zur Saison 2023/24 werde es auch eine Änderung bei der U 23 geben. Das Verbandsliga-Team soll als U 21 in den Nachwuchsbereich integriert werden und als Schnittstelle zur ersten Mannschaft fungieren. red