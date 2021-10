SV Waldhof kann wieder trainieren

Mannheim. Das Auswärtsspiel des SV Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga beim TSV 1860 München wird am Samstag aller Voraussicht nach stattfinden – mit welchem Kader die Mannheimer dort antreten werden, bleibt nach dem jüngsten Corona-Ausbruch aber zunächst offen. Nachdem am Freitag vom Club bestätigt worden war, dass sich mehrere Profis sowie zwei Mitglieder des Trainerstabs infiziert haben, ruhte über das Wochenende der Trainingsbetrieb, am Montag wird sich die Mannschaft wieder am Alsenweg zusammenfinden.

Wer dann die Einheiten leitet, wollte SVW-Sprecher Yannik Barwig mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und eventuell möglichen Rückschlüssen nicht mitteilen. Da nach Informationen dieser Redaktion auch Chefcoach Patrick Glöckner sowie Reha- und Athletiktrainer Florian Braband betroffen sind, wird voraussichtlich Co-Trainer Maximilian Mehring in der Verantwortung stehen. Wie lange die betroffenen Spieler ausfallen, hängt von weiteren Tests ab. th