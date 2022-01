Wer in der 3. Fußball-Liga bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen will, darf sich kaum einen Ausrutscher erlauben. Ein vereinzelter Patzer ist in Ordnung, nur ein Trend sollte sich daraus nicht entwickeln. Das 1:3 des SV Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund II zum Start ins neue Fußball-Jahr am Montag war ein nicht eingeplanter Nackenschlag, der dem Vernehmen nach auf der Führungsetage

...