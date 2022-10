SV Waldhof ist zufrieden mit dem neuen Medienvertrag

Mannheim. Markus Kompp, Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim, ist mit der Verlängerung des Medienvertrags mit dem Drittliga-Partner MagentaSport zufrieden. „Die Telekom macht seit Jahren eine gute und professionelle Arbeit in der 3. Liga. Mit dieser Vertragsverlängerung hoffen wir, dass die 3. Liga auch zukünftig – ob mit dem SV Waldhof oder nicht – bestmöglich öffentlichkeitswirksam dargestellt wird“, sagte der 40-Jährige auf Anfrage dieser Redaktion. Welche finanziellen Auswirkungen der neue Medienvertrag für den SVW haben könnte, bleibe abzuwarten.

Die Telekom hat sich mit ihrem Anbieter MagentaSport die Medienrechte für die 3. Liga von der Spielzeit 2023/24 bis ’26/27 an allen 380 Live-Spielen gesichert, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitgeteilt hatte. Allerdings sind über Sub-Lizenzen weitere Free-TV-Spiele möglich. Den Vereinen beschert der neue TV-Vertrag, der ein Gesamtvolumen von 104,8 Millionen Euro hat, signifikante Mehreinnahmen. Künftig werden 26,2 Millionen Euro pro Saison statt bisher 15,65 Millionen Euro an die Clubs ausgeschüttet. Bisher erhielt jeder Verein aus diesem Topf rund 1,2 Millionen Euro, dieser Betrag dürfte um 500 000 bis 600 000 Euro steigen. alex