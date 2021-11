SV Waldhof ist erst nach dem 0:2 durch

Mannheim. Der SV Waldhof hat das Halbfinale im badischen Fußballpokal erreicht. Beim Verbandsligisten FC Zuzenhausen siegten die drei Klassen höher angesiedelten Mannheimer durch Tore von Fridolin Wagner (29.), Joseph Boyamba (64.) und Marcel Costly (85.) bei einem Gegentreffer von Christopher Wild (86.) mit 3:1 (1:0).

„Wir haben eine souveräne Leistung abgeliefert und einen verdienten Sieg eingefahren. Das 3:1 war ein bisschen zu niedrig, aber wichtig ist, dass wir eine Runde weiter sind“, sagte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner, der einige Änderungen in der Startelf vornahm. In Zuzenhausen lief ein Team aus Profis auf, die den Anspruch haben, in der 3. Liga zu spielen. Der Verbandsligist spielte frech auf, der Titelverteidiger im Verbandspokal tat sich trotz mehr Ballbesitz vor 1250 zunächst schwer und sorgte erst mit dem 0:2 (64.) für klarere Verhältnisse. alex/wy