Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim tritt am heutigen Samstag um 15 Uhr im Halbfinale um den badischen Verbandspokal beim Landesligisten SV Wagenschwend im Odenwald (rund zehn Kilometer östlich von Eberbach am Neckar) an. Trainer Patrick Glöckner will mit seinem kompletten spielfähigen Kader anreisen. Der mögliche Final-Gegner wird am kommenden Mittwoch (19 Uhr) zwischen Türkspor Mannheim und dem Oberligisten 1. FC Bruchsal ermittelt. th

