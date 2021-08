SV Waldhof im Pokal-Fieber

Mannheim. Man muss weit zurückblättern, bis man auf den größten Pokal-Erfolg in der Historie des SV Waldhof Mannheim stößt. Im Jahr 1939 stießen die Kurpfälzer im Tschammer-Pokal, dem Vorläufer des DFB-Pokals, bis ins Finale vor – und verloren mit 0:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Auch wenn die SVW-Fans nach dem sensationellen 2:0-Triumph in der ersten Runde gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt im Überschwang der Gefühle schon das bekannte Lied von der Fahrt in den Endspielort Berlin anstimmten, ist das Finale im DFB-Pokal für den Mannheimer Drittligisten in dieser Saison kein ernsthaftes Ziel.

Dennoch werden die Waldhof-Fans am Sonntag mit einer Mischung aus Vorfreude und Spannung vor dem Fernseher sitzen, wenn im Rahmen der ARD-Sportschau (18.30 Uhr) der Gegner in der zweiten Pokalrunde ausgelost wird. Wer kommt am 26. oder 27. Oktober ins Carl-Benz-Stadion? Gibt es nach dem Achtelfinale 1999 (0:3) ein Wiedersehen mit dem FC Bayern? Wird es Borussia Dortmund oder ein anderer großer Traditionsverein wie der VfB Stuttgart? Denkbar ist auch die Erstauflage des Rhein-Neckar-Duells mit der im blau-schwarzen Lager ungeliebten TSG 1899 Hoffenheim.

Marco Höger könnte erstmals in der Waldhof-Startelf stehen. © pix

„Egal gegen welchen Gegner: Ich gehe davon aus, dass das Spiel ausverkauft sein wird“, sagte Geschäftsführer Markus Kompp. Gut 12 000 Zuschauer dürfen unter den aktuellen Corona-Gegebenheiten in die Mannheimer Arena.

Zuvor kommt für den SV Waldhof aber der Liga-Alltag, der gestern mit der achtstündigen Busfahrt zum Gastspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Berlin begann. Trainer Glöckner kann auf das gleiche Personal zurückgreifen wie bei den jüngsten Siegen. Bei Adrien Lebeau gab es nach dem Foul an ihm im Meppen-Spiel noch ein Fragezeichen. „Er ist dabei und kann spielen“, bestätigte Glöckner.

Eine Rotation in der Startelf schloss der Coach nicht aus. Dazu gehört auch eine mögliche Premiere für Star-Einkauf Marco Höger, der erstmals von Anfang an spielen könnte. „Der Stand bei Marco ist gut. Er ist jetzt auf einem Niveau, bei dem wir sagen, dass er sich in der Startformation sehr wohlfühlen würde“, sagte der Trainer. alex