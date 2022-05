SV Waldhof im DFB-Pokal

Mannheim. Am Ende musste das Finale um den Badischen Fußball-Pokal, das der SV Waldhof Mannheim 3:0 (1:0) gegen den Landesligisten FC Türkspor Mannheim gewann und dadurch in den DFB-Pokal einzog, den Vergleich mit dem großen Original am Samstagabend in Berlin nicht scheuen. Beide Teams machten sich jeweils durch das Ehrenspalier des Gegners auf den Weg hinauf zur Haupttribüne des Carl-Benz-Stadions, wo es die Medaillen gab.

Letztlich hatte das stadtinterne Endspiel dem Berliner Finale sogar etwas voraus, denn dass ein Trainer auf dem Zaun mit den eigenen Fans feiern darf, war in der Hauptstadt schließlich nicht vorgesehen. Patrick Glöckner genoss den Saisonabschluss und seinen endgültig letzten Arbeitstag beim SV Waldhof dann auch sichtlich und beendete die wackelige Angelegenheit auf den Drahtstreben der OST-Tribüne ebenso unfallfrei wie beeindruckt. So emotional hatte man den 45-Jährigen selten im Carl-Benz-Stadion gesehen.

Noch kein neuer Trainer

Trainer Patrick Glöckner feierte mit den Spielern des SV Waldhof den Sieg im Landespokal-Finale. © pix

„Das war eine Ehre und eine tolle Geste. Ich habe mich sehr gefreut, dass am Ende die Leistung akzeptiert wurde“, sagte der scheidende Waldhof-Coach nach der Rückkehr von der blau-schwarzen Fan-Wand. Und letztlich gingen alle irgendwie als Sieger vom Platz, selbst der unterlegene Landesligist zog sich gegen den haushohen Favoriten achtbar aus der Affäre und wurde nicht vorgeführt. Was die überwiegend gute Laune rund ums Benz-Stadion noch hätte aufwerten können, wäre Klarheit in der Trainerfrage gewesen, doch die blieb am Samstag aus.

Tore: 1:0 Kother (32.), 2:0 Wagner (70.), 3:0 Ünlücifci (84.). – Zuschauer: 5747. th