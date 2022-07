Als achten Neuzugang leiht Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim Marten Winkler (19) von Hertha BSC aus – ein variabler, temporeicher Angreifer, der in der vergangenen Saison unter Interimstrainer Felix Magath beim 1:2 in Leverkusen zu seinem zweiten Bundesliga-Einsatz kam. In der Regionalliga schoss er für die U23 der Berliner bei 27 Einsätzen acht Tore.

„Marten stand schon länger

...