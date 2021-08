SV Waldhof hat ein Zuschauer-Konzept

Mannheim. Wenn alles gut läuft, steht Mannheim am Sonntag ein Fußball-Fest ins Haus. Eintracht Frankfurt kommt zur ersten Runde im DFB-Pokal gegen Drittligist SV Waldhof Mannheim ins Carl-Benz-Stadion. Die Fans beider Lager sind befreundet, die Hütte wäre voll und die Stimmung bestimmt so fantastisch wie vor zwei Jahren, als die Hessen spektakulär 5:3 beim SVW gewannen. Doch die wieder gestiegenen Corona-Zahlen sorgen weiter für Ungewissheit, ob die Pokal-Party in dem erhofften Rahmen wiederholt werden kann.

Sechs Tage vor einem der größten Spiele in dieser Saison weiß Geschäftsführer Markus Kompp immer noch nicht, wie viele Zuschauer er am Sonntag ins Stadion lassen darf. 12 000, wenn die Inzidenz in Mannheim am Dienstag unter 35 liegt (am Montag sank der Wert auf 33,8)? Oder 500, wenn die Kennziffer der Corona-Infektionen ab Dienstag an fünf Tagen am Stück die 35 übersteigt? Oder vielleicht irgendeine Zahl dazwischen, wenn die Mannheimer Stadtverwaltung Kompps Plan absegnet?

Zum Waldhof-Saísonauftakt gegen Magdeburg war die Stimmung auf der Tribüne gut. © Pix

„Ich habe seit Sonntag 46 Haupt- und Hilfsanträge bei der Stadt eingereicht. Die interessanteste Lösung wäre: Wir würden 500 Zuschauer laut Corona-Verordnung zulassen, aber nur Getestete. Gleichzeitig würden wir eine Verschärfung der Corona-Verordnung von der Stadt Mannheim erbitten. Über die 500 hinaus dürften dann Zuschauer zugelassen werden, die geimpft oder genesen sind“, sagte der Chef der Mannheimer Spielbetriebs-GmbH am Montagabend dieser Redaktion.

Verbandspokal auf dem Dorf

Vor das große Pokalduell am Sonntag gegen die Eintracht steht im blau-schwarzen Terminkalender noch eine Pflichtaufgabe auf dem Dorf. Am heutigen Dienstag (18.30 Uhr) treten die Mannheimer in der dritten Runde des badischen Verbandspokals auf der Sportanlage Muckental im Neckar-Odenwald-Kreis, wo Landesligist FV 2015 Elztal dem größten Spiel der Vereinsgeschichte entgegenfiebert. Angesichts der zahlreichen Ausfälle wird SVW-Trainer Patrick Glöckner mehrere Spieler aus der U23 mitnehmen. alex

