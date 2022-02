SV Waldhof gegen Berlin in Zugzwang

Mannheim. Im Kampf um die Spitzenplätze in der 3. Fußball-Liga benötigt der SV Waldhof Mannheim nach zuletzt durchwachsenen Leistungen und Ergebnissen heute (14 Uhr) im Heimspiel gegen den nach einem furiosen Start schwächelnden Aufsteiger Viktoria Berlin einen Sieg, soll der Traum vom eigenen Aufstieg weiter geträumt werden.

Nicht mitwirken kann weiterhin Innenverteidiger Jesper Verlaat (Gesäßmuskelzerrung), für ihn dürfte der beim 1:1 in Meppen am Sonntag wacklige Gerrit Gohlke eine weitere Bewährungsprobe bekommen. Wieder ins Training eingestiegen ist am Donnerstag Waldhof-Topscorer Dominik Martinovic, der nach Angaben von Trainer Patrick Glöckner in der abgelaufenen Woche mit den Folgen einer Corona-Impfung kämpfte.

Und dann ist da ja noch der erst am Montag verpflichtete Neuzugang Dominik Kother. „Man konnte in den ersten Trainingseinheiten schon seine Klasse sehen“, sagte Glöckner, der den 21-Jährigen aus der KSC-Jugend primär als Back-Up für Routinier Marc Schnatterer auf der linken offensiven Außenbahn eingeplant hat. „Dominik ist ein sehr guter, flexibler Spieler. Er ist sehr wendig, trickreich und zielstrebig Richtung Tor“, meinte der SVW-Coach. Die Leihgabe aus Karlsruhe wird gegen Berlin wohl zunächst auf der Bank Platz nehmen – und von dort aus vielleicht sein Debüt in Blau-Schwarz feiern. alex

