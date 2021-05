SV Waldhof feiert erst und spielt dann

Mannheim. Das Abschlusstraining geriet zu einer schweißtreibenden Angelegenheit. Bei Temperaturen um die 30 Grad bereiteten sich die Profis des SV Waldhof Mannheim gestern am Alsenweg auf die Drittliga-Partie am heutigen Montag (19 Uhr) gegen den Halleschen FC vor – und beobachteten danach interessiert die Ergebnisse der Konkurrenz am Sonntagnachmittag.

Resultate, die direkte und positive Auswirkungen auf den SVW hatten: Denn nach den Niederlagen von Meppen (0:2 gegen Lübeck) und des FC Bayern II (1:2 gegen Unterhaching) steht rechnerisch unumstößlich fest, dass die Mannheimer den Klassenerhalt sicher haben – egal, wie die drei ausstehenden Partien in dieser Saison ausgehen. Meppen (38), Uerdingen (37) und die kleinen Bayern (36) können den Waldhof (45) auf keinen Fall mehr überholen.

Dennoch fordert SVW-Trainer Patrick Glöckner, gegen Halle die Spannung hochzuhalten. Nach einem Tief im März haben sich die Sachsen-Anhaltiner schrittweise aus dem Tabellenkeller herausgekämpft und fahren ohne Abstiegssorgen nach Mannheim. Intern hat Halles Trainer Florian Schnorrenberg die Devise ausgegeben, alle verbleibenden Partien gewinnen zu wollen.

„Sie haben mit Terrence Boyd einen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht“, sagte Glöckner, der trotz der nun für beide Vereine entspannten Tabellensituation ein kerniges Duell erwartet: „Das wird wieder ein brutaler Fight. Wir müssen die Zweikämpfe gewinnen und unsere Torchancen nutzen, denn davon wird es wohl nicht so viele geben.“ Ob Abräumer Marco Schuster (Leistenprobleme) mitwirken kann, wird sich erst am Spieltag entscheiden. alex

