SV Waldhof denkt schon an Saarbrücken

Mannheim. Auch im Moment der Niederlage bewiesen die Waldhof-Anhänger ein feines Gespür. Die Fans honorierten nach 120 intensiven wie spannenden Minuten mit aufmunterndem Applaus und lauten Sprechchören die furiose Leistung ihres Teams, das beim 1:3 (1:1, 1:1) nach Verlängerung in der zweiten DFB-Pokalrunde den Bundesliga-Fünften 1. FC Union Berlin an seine Grenzen gebracht hatte.

„Kompliment an dich und deine Mannschaft“, sagte Union-Trainer Urs Fischer nach dem Abpfiff in Richtung seines Waldhof-Kollegen Patrick Glöckner. „Ihr habt uns das Leben so schwergemacht, wie wir das vermutet hatten.“ Zur nächsten Sensation nach dem 2:0 in der ersten Runde gegen Eintracht Frankfurt reichte es nicht, aber die Fans feierten das Team des Drittligisten nach dennoch wie den moralischen Sieger. Die prickelnde Atmosphäre im mit knapp 15 000 Zuschauern ausverkauften Carl-Benz-Stadion war Werbung für den lange in der Versenkung verschwundenen Traditionsverein. „Das hat Bundesliga-Niveau“, sagte Ex-Trainer Kenan Kocak als Halbzeit-Gast bei Sky.

Überschattet wurde der Fußball-Festtag in Mannheim vom Rauswurf von Sportchef Jochen Kientz, der am Nachmittag vor dem Anpfiff offiziell gemacht wurde. Trainer Glöckner zeigte sich überrascht von der Beurlaubung seines Freundes, der ihn im Sommer 2020 aus Chemnitz zum SVW gelotst hatte. „Das war nicht absehbar. Ich weiß noch nicht, wie ich das bewerten soll“, so Glöckner.

Mit den unschönen Nebengeräuschen kann er sich vorerst nicht beschäftigen. Für ihn und die Mannschaft steht am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Saarbrücken das nächste Match an. Doch wer ist nach dem Kraftakt gegen Union und den Nachwehen des Corona-Ausbruchs überhaupt wieder bereit für 90 Minuten? Glöckner weiß es nicht. „Am Freitag müssen wir schauen, was das Ersatzteillager noch her gibt“, sagte er am Mittwochabend. alex

