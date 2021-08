SV Waldhof braucht einen Liga-Sieg

Mannheim. Wenn die Euphorie ganz besonders groß ist, kann der Aufprall in der Realität umso schmerzhafter ausfallen. Die 2:0-Pokalsensation gegen Eintracht Frankfurt trug die Profis des SV Waldhof Mannheim durch diese Trainingswoche. Doch der Coup dürfte schnell in Vergessenheit geraten, wenn am Sonntag (14 Uhr) gegen Absteiger Würzburger Kickers nicht der erste Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga gelingt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es wird eine Umstellung. Wir sind nicht mehr in der Rolle des Underdogs, sondern bewegen uns auf Augenhöhe mit Würzburg“, sagt Trainer Patrick Glöckner. „Die Kunst im Fußball ist, nach so einem geilen Auftritt wieder in den Alltag einzutauchen und da seine Leistung zu bringen.“ Dazu könnte beitragen, dass sich die Personaloptionen zuletzt weiter vergrößert haben.

Der am Mittwoch verpflichtete frühere Köln-Profi Marco Höger dürfte ein Kandidat für den Kader sein, Hamza Saghiri (Erkältung) und Fridolin Wagner (Nasennebenhöhlenentzündung) kehren nach überstandener Erkrankung zurück. Das beschert Glöckner verglichen mit den ersten Wochen der Saison geradezu luxuriöse Variationsmöglichkeiten. Nur im Angriff, wo Anthony Roczen und Gillian Jurcher mit muskulären Verletzungen weiter ausfallen, wird es auf Dominik Martinovic ankommen. Der Sturm ist übrigens auch die Position, auf der der SVW mit Hochdruck noch nach einer weiteren Verstärkung fahndet. alex