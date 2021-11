SV Waldhof bei 1860 vor kleiner Kulisse

Mannheim. Geisterspiele in Baden-Württemberg sind im Bereich des Profi-Fußballs aufgrund der vierten Corona-Welle so gut wie beschlossene Sache. Den Drittligisten SV Waldhof Mannheim wird es mit der Partie gegen den SV Wehen-Wiesbaden am 6. Dezember in diesem Jahr wohl nur noch einmal treffen. Von härteren Corona-Beschränkungen ist derzeit bereits der nächste Waldhof-Gegner TSV 1860 München betroffen. Wenn der Tabellenvierte aus Mannheim heute (19 Uhr) ins Grünwalder Stadion kommt, können nur 25 Prozent der Plätze belegt werden, die dann maximal 3200 Zuschauer müssen geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen (2G-Plus).

Für die Waldhöfer ist die ausgedünnte gegnerische Kulisse sicher kein Nachteil, zudem bietet sich die Chance, die Tabelle geradezurücken und auf Platz zwei zu springen. Also ein Bonus-Spiel für die Kurpfälzer? „Vom Gefühl her können wir nachlegen“, sagt Waldhof-Kapitän Marcel Seegert, aber ansonsten sei die Partie eine wie jede andere. „Bonus-Spiele sind für mich zum Beispiel im DFB-Pokal. Aber natürlich wollen wir unsere Chance wahren, da oben dranzubleiben“, sagt Seegert, der wie in Duisburg in der Defensive harte Arbeit erwartet und ansonsten auf „unsere jungen Wilden da vorne“ hofft.

Ob Mittelfeld-Routinier Marco Höger, der in Duisburg in der Pause vorsichtshalber vom Platz ging, wieder dabei sein kann, ließ der SVW gestern offen. th