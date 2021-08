SV Waldhof bangt um Zuschauer

Mannheim. Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim muss zittern, wie viele Zuschauer im Spiel gegen die Würzburger Kickers (So., 14 Uhr) im Carl-Benz-Stadion zugelassen sind. Am Dienstag stieg die Inzidenz in Mannheim mit 36,4 über den Grenzwert von 35. Bliebe der Wert an fünf Tagen in Folge darüber, wären gemäß baden-württembergischer Corona-Landesverordnung nur 500 Fans erlaubt. Das wäre eine kalte Dusche nach dem Fußball-Festtag bei der Pokalsensation gegen Eintracht Frankfurt (2:0) vor über 12 000 Zuschauern am Sonntag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das für den heutigen Mittwoch terminierte Achtelfinale im badischen Verbandspokal beim Landesligisten SG Horrenberg wurde auf Dienstag, 28. September, verlegt – so können sich die Mannheimer in aller Ruhe auf das Duell gegen Würzburg vorbereiten. Im Laufe der Woche sollen die zuletzt erkälteten Fridolin Wagner und Hamza Saghiri ins Training zurückkehren.

Die vakante Position des Teammanagers hat der Drittligist mit Yannick Heck (27) besetzt. Der „übernimmt Aufgaben rund um das tägliche Geschäft der Mannschaft und ist ein ständiger Ansprechpartner für die Spieler“, erklärte Sportchef Jochen Kientz. Heck begann 2020 im Vertrieb beim SVW und kehrt nach einem Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden zurück nach Mannheim. alex