SV Waldhof bangt um Höger

Mannheim. Ob Marco Höger am Samstag im Drittliga-Heimspiel des SV Waldhof Mannheim gegen Borussia Dortmund II dabei sein kann, ist ungewiss. Der Routinier musste bei der 2:6-Schlappe in Meppen schon in der 23. Minute wegen einer Bauchmuskelverletzung ausgewechselt werden – und die kann langwierig sein. „Ich habe es bei jeder Drehung gespürt“, klagte der Mittelfeld-Anker. Für Alexander Rossipal, bei dem nach dem Aue-Spiel inzwischen eine Zerrung des Innenbands am Knie diagnostiziert wurde, kommt die Partie auf jeden Fall zu früh. Der Linksverteidiger, für den es momentan keinen gleichwertigen Ersatz gibt, fehlt im schlimmsten Fall bis zu drei Wochen. th

