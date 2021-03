Mannheim. Bei sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang ist die Situation beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim vor dem schweren Auswärtsspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) beim FC Ingolstadt noch nicht dramatisch, sehr wohl aber trügerisch. Denn zu den sechs sieglosen Begegnungen gesellt sich der spielerische Abwärtstrend. „Es gibt im Fußball nicht nur schwarz und weiß, sondern auch Dinge, die passend gewesen sind. Es geht um eine richtige Bewertung. Den Willen kann man uns nicht absprechen“, betonte Trainer Patrick Glöckner in dieser Woche und warb für eine differenziertere Betrachtung, nicht ohne Defizite zu benennen.

Der „eine oder andere Mentalitätspunkt“ habe zuletzt gefehlt, die „Leidenschaft“ sei ein wenig verloren gegangen. Entsprechend gestaltete sich das Training in dieser Woche. „Bissig“, „kompromisslos“, „aufopferungsvoll“ seien die Einheiten gewesen, verriet der Coach. Genau das will er in Ingolstadt vermehrt sehen, wenngleich die Personalsituation schwierig bleibt.

Ob Kapitän Marcel Seegert nach seiner Gehirnerschütterung in den Kader zurückkehrt, ist offen. Arianit Ferati ist nach seinem Comeback gegen Meppen eine Option für die Startelf. Die gesperrten Marcel Gottschling und Max Christiansen fehlen. Umso mehr wird es wieder im Mittelfeld auf den Stabilitätsanker Marco Schuster ankommen. Der 25-Jährige wird den SVW am Saisonende übrigens verlassen. Nach Informationen dieser Redaktion wechselt er zum Zweitligisten SC Paderborn. mast