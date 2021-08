SV Schwanheim startet mit Verspätung

Schwanheim. Die Fußballer des SV Schwanheim ließen sich von Corona nicht unterkriegen und trainierten fleißig während der Zwangspause weiter. So setzte Trainer Holger Taube während des Lockdowns vor allem auf Laufeinheiten, die jeder Spieler separat durchführen sollte. Damit will er an die Leistungen der vorherigen Saison anknüpfen.

Seitdem die Kontaktverbote aufgehoben sind, trainiert die Mannschaft auch wieder auf ihrem Rasenplatz in Schwanheim, wobei der Coach die Trainingsbeteiligung lobt. Von dem 24 Mann starken Kader lag die geringste Beteiligung bei 16 Spielern.

Zugänge: Mike Fickel (SG Ueberau), Thorsten Kraus (SV ... Zugänge: Mike Fickel (SG Ueberau), Thorsten Kraus (SV Lörzenbach), Kamil Kowalczyk (nach Pause wieder dabei), Giuseppe Proto (italienische Mannschaft), Jan-Paul Stolle (FC Alsbach II). Abgänge: Keine. Kader, Tor: Vanderlei Brustolin, Mike Fickel, Manuel Willwohl. – Feld: Rachid Aarab, Tom Fröhlich, Mustafa Gök, Samed Gök, Vladimir Hill, Sergej Kirkov, Kevin Korger, Kamil Kovalczyk, Thorsten Kraus, Jonas Kunzelmann, Benjamin Lautenschläger, Moritz Loreth, André Maxheim, Felix Mehl, Manfred Nauhaus, Thomas Pirsarski, Florian Plagge, Giuseppe Proto, Jan Stahl, Jan-Paul Stolle, Felix Weishäupl, Manuel Willwohl, Julian Wittke, Kay Zehrer. Trainer: Holger Taube (4. Saison). – Ziel: gesichertes Mittelfeld. – Favoriten: SG Hammelbach/Scharbach, SV Unter-Flockenbach III, TSV Elmshausen. mty

Dass die Schwanheimer keinen Abgang zur kommenden Saison verzeichnen, ist eher ungewöhnlich. Doch Coach Taube legt genau darauf wert und setzt es sich selbst auch als Ziel, die Mannschaft so gut es geht zusammenzuschweißen. So ist es ihm auch wichtig gewesen, dass die fünf Neuzugänge vor allem Charakterstärke und Teamgeist beweisen, so dass er sie gut in seine eingeschworene Truppe integrieren kann. Holger Taube will keinen Spieler hervorheben und betont, dass er in der hoffentlich langen Runde seinen gesamten Kader braucht und nutzen wird.

Testspiele spielten für ihn in der Saisonvorbereitung eine wichtige Rolle. Denn nur so kann der Trainer sehen, wie sich seine Spieler in echten Spielsituationen verhalten und ob sie miteinander harmonieren. „Den Grundstein haben wir in den letzten Monaten gelegt. Nun war es Zeit, das Ganze spielerisch auszuarbeiten“, erklärt er, erklärt er mit Blick auf den Saisonstart, den die Schwanheimer am Sonntag mit einwöchiger Verspätung in Gronau bestreiten. Das eigentliche Auftaktspiel gegen die FSG Bensheim war in den September verlegt worden.

In Testspielen überzeugt

Aus seinen ersten fünf Test- und Pokalspielen ging der SVS nur einmal als Verlierer vom Platz und glich sogar einen 0:3-Halbzeitrückstand gegen die Tvgg Lorsch II in den letzten 40 Minuten zu einem 4:4 aus. Hierbei machte sich vor allem das Athletik- und Fitnesstraining bezahlt, da die Schwanheimer bis zur letzten Minute Vollgas gaben und erst in der 88. Minute das 4:4 erzielten.

Hinter einer guten Mannschaft stehen zumeist viele Helfer, doch Holger Taube trainiert sein Team ganz allein ohne ein großes Trainerteam. Der Verein erleichtert ihm hierbei vieles. Es seien die kurzen Wege, die dafür sorgen, dass er als Trainer gemeinsam mit dem Vorstand Marc Haubmann und dem Abteilungsleiter Harald Müller an einem Strang ziehen kann und somit die Arbeit im Hintergrund erleichtert wird. mty