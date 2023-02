SV Schwanheim beginnt die Aufholjagd

Schwanheim. Mit 15 Punkten aus 19 Spielen liegt die SV Schwanheim (37:71) zur Winterpause nach einem bislang holprigen Saisonverlauf in der Fußball-Kreisliga C auf dem 15. Rang. Das ist der erste Abstiegsplatz, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt für die Mannschaft von Trainer Wolfgang Jäger nur drei Punkte. Bis zum 13. Rang ist es jedoch noch ein Stückchen Arbeit, denn um die Eintracht Bürstadt II einzuholen, fehlen den Schwanheimern derzeit sieben Zähler.

Die Aussichten, diesen Sprung zu schaffen, sind positiver als zu Beginn der Saison. In den letzten neun Spielen erzielte der SVS solide Ergebnisse, darunter drei Siege verzeichnen kann. Abteilungsleiter Harald Möller kann auch ganz klar eine positive Trendwelle in der Leistung der Mannschaft erkennen: „In den letzten Spielen haben wir gezeigt, was wir drauf haben“, betont Möller im Gespräch für den BA-Wintercheck.

Wie fällt das Zwischenfazit nach den vielen Aufs und Abs aus?

„Zufrieden sind wir natürlich nicht. Trotzdem sind wir zunächst erstmal positiv eingestellt“, erklärt der Abteilungsleiter. Möller erläutert auch, dass die Arbeit von Wolfgang Jäger, der die Mannschaft in einer frühen Phase der Saison nach der Trennung von Holger Taube übernommen hatte, Wirkung zeige und die Mannschaft es sicher aus dem Tabellenkeller schaffen könne.

Was ist gut gelaufen beim SVS?

Trotz der teilweise ernüchternden Ergebnisse ist Harald Möller auf den Zusammenhalt in der Mannschaft stolz. „Die Jungs versuchen immer, alles positiv zu sehen, die Einstellung passt einfach bei ihnen“, gibt der Abteilungsleiter zu verstehen. „Es ist schön anzusehen, dass bei einem Kader von 25 Leuten ein so tolles Wir-Gefüge herrscht“, sagt Möller.

Was sollte besser laufen?

Für den Abteilungsleiter stellt der heimische Fußballplatz die größte Herausforderung dar. Denn der Schwanheimer Naturrasenplatz ist nicht immer einwandfrei nutzbar. „Es wird schon länger darüber diskutiert, dass wir den Platz gemeinsam mit und in Fehlheim nutzen“, erklärt Möller eine mögliche Lösung dieses Problems.

Außerdem müsse die Mannschaft bei direkten Gegnern mehr Punkte holen, um stabil zu bleiben und die Möglichkeit zu haben, ins Mittelfeld der Tabelle zu kommen.

Gibt es in der Winterpause personelle Veränderungen?

„Unser Abwehrspieler Florian Schödel wechselt nach Kirschhausen“, bedauert der Abteilungsleiter. „Außerdem werde ich nicht mehr als Spielleiter tätig sein, aber dennoch eine beratende Funktion für den Verein einnehmen“, gibt Harald Möller bekannt. Wer sein Nachfolger sein wird, steht schon fest und wird bei der Jahreshauptversammlung im März bekanntgegeben.

Was ist mit dieser Saison tabellarisch noch möglich?

„Mein Wunsch ist es, dass wir zum Abschluss der Saison auf dem zehnten Platz stehen“, sagt er zuversichtlich. Wenn es so weiter geht, dann sei dieses Ziel auch keineswegs unmöglich. ad