SV Schönberg sagt Spiel ab

Bergstraße. Nichts wurde es mit dem „Kaltstart“ des SV Schönberg in der Fußball-Kreisliga D, denn der Verein bekam gestern „keine spielfähige Mannschaft“ (so der Vorsitzende Ronald Fritz) zusammen und sagte das Spiel bei der SG Nordheim/Wattenheim II ab. „Wir wollten noch mit AH-Spielern auffüllen, doch das hat nicht funktioniert“, so Fritz weiter.

Die SG Lautern gewann ihr Auftaktspiel gegen gewohnt kampfstarke Sportfreunde Heppenheim II 4:0 (1:0). Eine Stunde hielten die Gäste gut mit und leisteten Widerstand, dann machten sich die konditionellen Vorteile der Lautertaler bemerkbar. – Tore: 1:0 Jung (45.), 2:0 Mößinger (60.), 3:0 Eigentor SF-Torwart Aydin (76.), 4:0 Mößinger (79.). kr