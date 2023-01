SV Lindenfels ist in Zotzenbach dabei

Zotzenbach. Gut besetzt ist das Hallenfußballturnier des FSV Zotzenbach, das am Wochenende in der Rimbacher Odenwaldhalle ausgespielt wird. 18 Mannschaften treten am Samstag ab 13 Uhr in drei Gruppen an; nur die jeweils beiden Tabellenletzten scheiden aus, alle anderen erreichen die Zwischenrunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die beginnt am Sonntag um 13 Uhr, das Viertelfinale folgt ab 17 Uhr. Das Halbfinale ist auf 17.50 Uhr terminiert, das Endspiel soll um 18.15 Uhr stattfinden.

In der Gruppe 1 spielen die A-Ligisten TSV Aschbach und ISC Fürth sowie TVgg Lorsch II, Waldesruh Lampertheim, FSV Rimbach II und SG Oftersheim II. Die Gruppe 2 wird angeführt von Türkspor Beerfelden, dem Sieger der beiden zuletzt 2019 und 2020 ausgetragenen FSV-Turniere. In dieser Gruppe spielen außerdem die A-Ligisten FSV Rimbach und SV Lindenfels, SG Fürth/Mitlechtern II, TuS Weinheim und FSV Zotzenbach II. Der FSV Zotzenbach tritt in der Gruppe 3 an und trifft auf den SV/BSC Mörlenbach und VfL Birkenau, der beim eigenen Turnier den Sieg nur knapp verpasste, TSG Lützelsachsen II, Viktoria Neckarhausen und SV Mittershausen. beg