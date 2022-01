SV Lindenfels braucht einen neuen Trainer

Bensheim. Der Spielplan der SG BBM Bietigheim ist eng getaktet: Am vergangenen Sonntag empfing der verlustpunktfreie Primus der Frauenhandball-Bundesliga die Borussia aus Dortmund zum Gipfeltreffen und schickte den amtierenden Deutschen Meister mit einer 33:22-Packung auf die Heimreise. Am kommenden Sonntag sind die SG-Ladies in der Gruppenphase der EHF-European League bei Titelverteidiger Les Neptunes de Nantes gefordert.

Zwischen diesen beiden sportlichen Highlights müssen die Bietigheimerinnen am heutigen Mittwoch (19 Uhr) in der Liga in eigener Halle gegen die HSG Bensheim/Auerbach aufschlagen. „Wir stören da ein bisschen“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm beim Blick auf den Spielplan des Konkurrenten. „Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für uns.“

Ob das reicht, um dem „haushohen Favoriten“ ein Bein zu stellen, bezweifelt Ahlgrimm allerdings. „Bietigheim wird uns ernst nehmen, sie wollen schließlich alle Spiele in der Liga gewinnen und sich für Sonntag weiter einspielen.“

Zur Vorbereitung auf die Partie in der Halle am Viadukt in Bietigheim, zu der nach der 2G-Plus-Regelung 500 Zuschauer zugelassen sind, war bei der HSG ausführliches Videostudium angesagt. Zum einen erfreuten sich die Flames am Bildschirm nochmals der eigenen starken Leistung beim 31:28-Heimsieg gegen TuS Metzingen vor einer Woche. „Daran wollen wir anknüpfen.“ Zum anderen wurde der Auftritt der SG gegen Dortmund unter die Lupe genommen. „Man hat gesehen, dass sie immer besser eingespielt sind“, fasst Heike Ahlgrimm ihre Eindrücke vom Gegner zusammen. Obwohl zehn Spielerinnen aus dem Team von Coach Markus Gaugisch bei der WM in Spanien im Einsatz waren, nahm der Spitzenreiter in der Liga ohne Probleme wieder Fahrt auf.

Vanessa Fehr wieder dabei

Im Vergleich zum Metzingen-Spiel wird es im Kader der Flames eine Veränderung geben. Torhüterin Vanessa Fehr, die in der Vorwoche krankheitsbedingt gefehlt hatte, steht wieder zur Verfügung. Ebenfalls uneingeschränkt einsatzfähig sind Lisa Friedberger und Sarah van Gulik. Die beiden Rückraumakteurinnen trugen aus dem Match gegen Metzingen leichte Blessuren davon. „Das sind Kleinigkeiten“, gibt Heike Ahlgrimm Entwarnung. eh