SV Lindenfels braucht einen neuen Trainer

Lindenfels. Fußball A-Ligist SV Lindenfels muss sich einen neuen Trainer für seine erste Seniorenmannschaft suchen. Christoph Ihrig wird sein Amt zum Saisonende abgeben. Er ist in seinem dritten Jahr bei SVL aktiv, zwei Jahre als Co-Trainer unter Thomas Felber und in dieser Saison als Cheftrainer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Grund beruflicher Veränderungen kann sich Christoph Ihrig (37) nicht vorstellen, im kommenden Jahr weiterhin als Cheftrainer zu arbeiten. „Das respektieren wir und sind froh, frühzeitig Klarheit zu haben“, schreibt der SVL-Vorsitzende Peter Schneider in einer Mittelung des Vereins: „Christoph hat sich in seiner Zeit bei uns hervorragend eingebracht und wir hoffen, das er der SVL Familie weiter erhalten bleibt. Wir nehmen nun Gespräche mit potenziellen Nachfolgern auf.“

Florian Hufnagel bleibt dem SV Lindenfels als Trainer der zweiten Mannschaft erhalten. Bei ihm war es der Wunsch des Vereins, gemeinsam in die nächste Runde zu gehen. „Wir sind sehr zufrieden mit seiner Arbeit mit der Mannschaft“, so Schneider.

Bei beiden Mannschaften geht man in Lindenfels davon aus, dass sie in der Rückrunde noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach oben klettern können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterdessen hat sich Timo Bauer dem SVL angeschlossen. Nach einigen Jahren in der Gruppenliga und Kreisoberliga beim FC Fürth und KSV Reichelsheim läuft der 34-Jährige künftig in Grün-Weiß auf. Er steht dem Verein ab Februar zur Verfügung. red