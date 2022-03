SV Kirschhausen fehlt Schussglück

Bergstraße. Im Abstiegskampf der Fußball-B-Liga hat der FV Hofheim an Boden gut gemacht. In einem Nachholspiel feierte der Tabellen-14. gegen den SV Kirschhausen (8.) mit 2:1 (1:0) den zweiten Sieg nach der Winterpause. FV-Trainer Markus Dech sah einen nicht unverdienten Erfolg seines Teams, würdigte aber auch die Leistung des Gegners: „Kirschhausen hatte in Halbzeit zwei drei gute Chancen und hätte durchaus einen Punkt verdient gehabt.“ Sein Gegenüber Frank Tegelkämper sprach von „fehlendem Schussglück“ beim SVK. – Tore: 1:0 Theodorou (9.), 2:0 Liedtke (85.), 2:1 Emig (90.+4). – Bes. Vork: Rot für Bizer (SVK; 90.+3, Foulspiel). hei/ü

