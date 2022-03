SV Erbach vor Einzug in Finalrunde

Erbach. Es war ein hartes Stück Arbeit für die A-Jugend-Handballer des SV Erbach, bis der dritte Sieg im dritten Oberligaspiel eingetütet war: Mit 33:30 (16:12) bezwang die Mannschaft von Trainer Christian Scholz die SG Bruchköbel und eroberte Tabellenplatz eins. Scholz lobte die „sehr starke kämpferische Leistung“ seiner Mannschaft, aus der sechs Akteure bereits am Tag zuvor das Männer-Derby gegen den HC VfL Heppenheim bestritten hatten.

Vom Ergebnis her sah es die meiste Zeit gut aus für die Erbacher. Allerdings ließen sich die körperlich robusten Gäste nicht abschütteln und kamen Mitte der zweiten Halbzeit zum Ausgleich. Scholz reagierte, stellte die Abwehr um, so dass die beiden starken Rückraumspieler des Gegners kaum mehr zum Zug kamen. Paraden von Torwart Steffen Sommer und das schnelle Umschaltspiel sicherten dem SVE letztendlich den verdienten Sieg.

Am Sonntag (27./Anwurf 16 Uhr) können die Erbacher (6:0 Punkte) den Einzug ins Final Four der Oberliga klarmachen. Gegen den KSV Baunatal (6:2 Punkte) genügt in der heimischen Mehrzweckhalle ein Unentschieden.

SVE-Tore: Louis Maurer (14/7), Maxi Bänsch (6), Lukas Klenk (4), Marvin Greene (3), Rion Lather, Jacob Lulay, Leo Rougelis (je 2). kar/ü