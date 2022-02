In der Handball-Bezirksoberliga feierte der SV Erbach einen zumindest in der Deutlichkeit überraschenden 32:21 (18:9)-Derbysieg beim TV Lampertheim, der auf seinen Trainer Achim Schmied verzichten – er befindet sich aktuell in Quarantäne und wartet auf das Ergebnis eines PCR-Tests. Vertreten wurde Schmied von Thorsten Jakob und Dirk Keller, die ein schwaches Spiel ihrer Mannschaft

...